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В Латвии в защиту русских школ начался автопробег

В Латвии в защиту русских школ начался автопробег. Организаторами мероприятия выступают партия «Русский союз Латвии» и «Штаб защиты русских школ».

В Латвии в защиту русских школ начался автопробег


В автопробеге участвуют несколько десятков человек и свыше десятка экипажей. В данном мероприятии также принимает участие Андрей Мамыкин, являющийся депутатом Европарламента от Латвии. По мнению Александра Ливчака - одного из организаторов акции, сокращение программы обучения на русском языке может снизить качество образования в республике. За два дня участники акции планируют посетить 5 городов страны — Резекне, Даугавпилс, Айзкраукле, Зилупе и Екабпилс. Там пройдут митинги в поддержку сбережения школьного образования на русском языке для национальных меньшинств.

В Латвии 8 августа был освобожден под подписку о невыезде Илья Козырев, являющийся активистом «Штаба защиты русских школ». Его единомышленник Владимир Линдерман сообщил, что при задержании Козырева представители правоохранительных органов повредили ему спину.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30
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