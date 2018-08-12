В Латвии в защиту русских школ начался автопробег

В автопробеге участвуют несколько десятков человек и свыше десятка экипажей. В данном мероприятии также принимает участие Андрей Мамыкин, являющийся депутатом Европарламента от Латвии. По мнению Александра Ливчака - одного из организаторов акции, сокращение программы обучения на русском языке может снизить качество образования в республике. За два дня участники акции планируют посетить 5 городов страны — Резекне, Даугавпилс, Айзкраукле, Зилупе и Екабпилс. Там пройдут митинги в поддержку сбережения школьного образования на русском языке для национальных меньшинств.В Латвии 8 августа был освобожден под подписку о невыезде Илья Козырев, являющийся активистом «Штаба защиты русских школ». Его единомышленник Владимир Линдерман сообщил, что при задержании Козырева представители правоохранительных органов повредили ему спину.