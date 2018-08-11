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Поклонники Волочковой осудили балерину за неудачные фото

Подписчики Анастасии Волочковой пытаются разобраться в том, как девушке удается порой делать не самые удачные фотографии, при столь красивой фигуре и длинных ногах. Плечи и наряды в отдельных случаях только лишь приводят к появлению негативных оценок подписчиков.

Несмотря на то, что среди огромной армии поклонников большая часть готовы любить и восхвалять кумира в любом виде и при любых обстоятельствах, однако не малая часть пользователей стараются по-честному оценивать новые кадры. В отдельных случаях подписчики даже указывают на грязные волосы и неудачные наряды, намекая на то, чтобы балерина стала более внимательно относиться к своей внешности. На этот раз новый снимок привел к появлению вопроса о том, зачем Анастасия Волочкова отращивает длинные волосы, если чаще всего на публике она появляется с очередным хвостом.

Поклонники Волочковой осудили балерину за неудачные фото


Более внимательные из подписчиков пользователи также смогли уличить девушку в использовании ретуши для сокрытия сомнительных деталей на коже. Однако следует понимать, что сама Волочкова крайне пассивно реагирует на любую критику, имея собственное мнение в решение личных проблем. При всем негативе отдельных подписчиков, опубликованный пост сумел заработать огромное количество лайков всего за несколько часов с момента добавления в социальную сеть.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:00
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