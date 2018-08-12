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Фанаты обсудили пикантное фото Ольги Серябкиной и Дмитрия Нагиева

На странице в Инстаграм, посвященной солистке группы «Серебро» Ольги Серябкиной появилось новое фото, на котором певица позирует в откровенном наряде рядом с Дмитрием Нагиевым. В качестве тега к снимку был представлен #самыйлучшийдень, а фанаты сразу обсудили столь пикантный сюжет.

Поводом к тому стало наличие в кадре главного героя одноименного фильма, где принимала участие знаменитость. В объятиях настоящего мужчины она выглядела еще более роскошнее, о чем стали писать в комментариях многочисленные подписчики. В качестве наряда звезда подобрала эффектное кожаное платье, тем самым продемонстрировав свои прелести во всей красе. Несмотря на то, что Дмитрия Нагиева очень часто пытаются уличить в любовных связях с некоторыми представительницами шоу-бизнеса, в кадре с Ольгой Серябкиной он повел себя достаточно скромно.

Фанаты обсудили пикантное фото Ольги Серябкиной и Дмитрия Нагиева


Фанаты немного раскритиковали телеведущего, который мог крепко обнять исполнительницу, у которой есть достаточно привлекательных мест. Преданные поклонники певицы все же одобрили такие фотографии, подчеркивая, что здесь пара выглядит вполне прилично и нет повода для очередных слухов, которыми пестрит рунет. Всего за несколько часов с момента публикации фотографии, пост сумел заработать десятки тысяч лайков.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 01:55
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