Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000 рублей за разбитый Mercedes

Он связан с событием осени 2016 года. Тогда в столице по вине знаменитости имело место дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Одной из машин являлся Mercedes, который принадлежал ФСО Российской Федерации. После ДТП служебный автомобиль восстановили в специализированном центре, однако в итоге страховая фирма выплатила только часть средств, которые были затрачены на ремонт. По мнению истцов, остальную сумму - 800 000 рублей, должен выплатить Леонид Ярмольник. Для того чтобы получить от актера компенсацию, представители службы решили привлечь его к ответственности.Сам артист не отрицает свою вину в аварии. Однако он не согласен с тем, что должен какие-либо деньги ведомству. К разбирательству Ярмольник готов. Им будет заниматься адвокат знаменитости. По мнению юмориста, все претензии, адресованные ему, являются необоснованными.