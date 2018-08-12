АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000 рублей за разбитый Mercedes

Леонид Ярмольник должен за разбитый служебный автомобиль марки Mercedes выплатить штраф 800 000 рублей. Этого требует ФСО, подавшая на артиста иск в суд.

Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000 рублей за разбитый Mercedes


Он связан с событием осени 2016 года. Тогда в столице по вине знаменитости имело место дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Одной из машин являлся Mercedes, который принадлежал ФСО Российской Федерации. После ДТП служебный автомобиль восстановили в специализированном центре, однако в итоге страховая фирма выплатила только часть средств, которые были затрачены на ремонт. По мнению истцов, остальную сумму - 800 000 рублей, должен выплатить Леонид Ярмольник. Для того чтобы получить от актера компенсацию, представители службы решили привлечь его к ответственности.

Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000 рублей за разбитый Mercedes


Сам артист не отрицает свою вину в аварии. Однако он не согласен с тем, что должен какие-либо деньги ведомству. К разбирательству Ярмольник готов. Им будет заниматься адвокат знаменитости. По мнению юмориста, все претензии, адресованные ему, являются необоснованными.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Прокуратура не будет выдвигать обвинения против
В Латвии в защиту русских школ начался автопробег
Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге
Фанаты обсудили пикантное фото Ольги Серябкиной и
Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000
Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью
Американские ученые создали дозиметр на основе
Эксперты сравнили новый Motorola Moto Z3 с
Алексей Ягудин признался, что мечтает о третьей
Астрономы раскрыли тайну появления спутника у
Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил
Светлана Пермякова продемонстрировала новые
NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe
После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены
Поклонники считают, что семье Таты и Валеры
Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны
В Китае женщина чуть не попала в ДТП после
Ученые создали искусственную огнестойкую
Киноленту "Безумный Макс" назвали лучшей
Принц Гарри вынужден поехать в Ботсвану без Меган
Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования
Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора,
Смартфоны Samsung продают на eBay с большой
По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является
В NASA разрабатывают робота для поиска
Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого
Hyundai возглавил российский топ популярных
Поклонники Волочковой осудили балерину за
Ученые назвали место для выживания людей в случае
Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые
Просмотреть все новости