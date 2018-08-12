Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000 рублей за разбитый Mercedes
Леонид Ярмольник должен за разбитый служебный автомобиль марки Mercedes выплатить штраф 800 000 рублей. Этого требует ФСО, подавшая на артиста иск в суд.
Он связан с событием осени 2016 года. Тогда в столице по вине знаменитости имело место дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Одной из машин являлся Mercedes, который принадлежал ФСО Российской Федерации. После ДТП служебный автомобиль восстановили в специализированном центре, однако в итоге страховая фирма выплатила только часть средств, которые были затрачены на ремонт. По мнению истцов, остальную сумму - 800 000 рублей, должен выплатить Леонид Ярмольник. Для того чтобы получить от актера компенсацию, представители службы решили привлечь его к ответственности.
Сам артист не отрицает свою вину в аварии. Однако он не согласен с тем, что должен какие-либо деньги ведомству. К разбирательству Ярмольник готов. Им будет заниматься адвокат знаменитости. По мнению юмориста, все претензии, адресованные ему, являются необоснованными.
Он связан с событием осени 2016 года. Тогда в столице по вине знаменитости имело место дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Одной из машин являлся Mercedes, который принадлежал ФСО Российской Федерации. После ДТП служебный автомобиль восстановили в специализированном центре, однако в итоге страховая фирма выплатила только часть средств, которые были затрачены на ремонт. По мнению истцов, остальную сумму - 800 000 рублей, должен выплатить Леонид Ярмольник. Для того чтобы получить от актера компенсацию, представители службы решили привлечь его к ответственности.
Сам артист не отрицает свою вину в аварии. Однако он не согласен с тем, что должен какие-либо деньги ведомству. К разбирательству Ярмольник готов. Им будет заниматься адвокат знаменитости. По мнению юмориста, все претензии, адресованные ему, являются необоснованными.