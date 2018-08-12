Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью получила странное сообщение

Этот мессенджер отправили с телефона исследователя. По мнению Ванессы Бейтс, в деле о кончине смерти её сына масса белых пятен. Польская и британская полиции больше 2 лет расследуют загадочную смерть Макса Спирса. Как известно 39-летний охотник за НЛО прибыл в Польшу на конференцию. Доподлинно неизвестно, что происходило с человеком в день его смерти. Имеется информация, что на телефон матери от него поступило странное сообщение. Друг Спирса, который прибыл с ним в Польшу, обнаружил тело товарища без следов насилия.Медицинские специалисты не смогли выяснить причину смерти. Ванесса Бейтс отмечает, что исследователь незадолго до смерти изучал жизнь определенных деятелей в бизнесе, политике, развлечениях. Может он затронул теневую сторону их жизни.