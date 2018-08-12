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Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью получила странное сообщение

Перед смертью британского конспиролога Макса Спирса, его мать получила сообщение странного содержания. В нём значилось: «У вашего мальчика проблемы. Если я умру - расследуйте».

Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью получила странное сообщение


Этот мессенджер отправили с телефона исследователя. По мнению Ванессы Бейтс, в деле о кончине смерти её сына масса белых пятен. Польская и британская полиции больше 2 лет расследуют загадочную смерть Макса Спирса. Как известно 39-летний охотник за НЛО прибыл в Польшу на конференцию. Доподлинно неизвестно, что происходило с человеком в день его смерти. Имеется информация, что на телефон матери от него поступило странное сообщение. Друг Спирса, который прибыл с ним в Польшу, обнаружил тело товарища без следов насилия.

Медицинские специалисты не смогли выяснить причину смерти. Ванесса Бейтс отмечает, что исследователь незадолго до смерти изучал жизнь определенных деятелей в бизнесе, политике, развлечениях. Может он затронул теневую сторону их жизни.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:20
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