Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью получила странное сообщение
Перед смертью британского конспиролога Макса Спирса, его мать получила сообщение странного содержания. В нём значилось: «У вашего мальчика проблемы. Если я умру - расследуйте».
Этот мессенджер отправили с телефона исследователя. По мнению Ванессы Бейтс, в деле о кончине смерти её сына масса белых пятен. Польская и британская полиции больше 2 лет расследуют загадочную смерть Макса Спирса. Как известно 39-летний охотник за НЛО прибыл в Польшу на конференцию. Доподлинно неизвестно, что происходило с человеком в день его смерти. Имеется информация, что на телефон матери от него поступило странное сообщение. Друг Спирса, который прибыл с ним в Польшу, обнаружил тело товарища без следов насилия.
Медицинские специалисты не смогли выяснить причину смерти. Ванесса Бейтс отмечает, что исследователь незадолго до смерти изучал жизнь определенных деятелей в бизнесе, политике, развлечениях. Может он затронул теневую сторону их жизни.
Этот мессенджер отправили с телефона исследователя. По мнению Ванессы Бейтс, в деле о кончине смерти её сына масса белых пятен. Польская и британская полиции больше 2 лет расследуют загадочную смерть Макса Спирса. Как известно 39-летний охотник за НЛО прибыл в Польшу на конференцию. Доподлинно неизвестно, что происходило с человеком в день его смерти. Имеется информация, что на телефон матери от него поступило странное сообщение. Друг Спирса, который прибыл с ним в Польшу, обнаружил тело товарища без следов насилия.
Медицинские специалисты не смогли выяснить причину смерти. Ванесса Бейтс отмечает, что исследователь незадолго до смерти изучал жизнь определенных деятелей в бизнесе, политике, развлечениях. Может он затронул теневую сторону их жизни.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:20