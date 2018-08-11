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Эксперты сравнили новый Motorola Moto Z3 с предшественником Moto Z3 Play

Компания Motorola презентовала новый модель смартфона Moto Z3. Вместе с тем, эксперты отметили, что предшествующая версия Z3 Play во многом повторяет технические параметры и даже внешний вид устройства. В связи с этим, было принято решение провести четкое сравнение основных компонентов двух смартфонов.

По степени производительности важно отметить наличие на новой модификации процессора Snapdragon 835, тогда как более устаревший смартфон обладает весьма простым «сердцем» Snapdragon 636. Однако по остальным параметрам прослеживается идентичность. В частности, объем оперативной памяти в них составил 4 гигабайта, а встроенной везде 64 гигабайта. В обоих случаях смартфоны получили аккумулятор емкостью 3000 мАч. Даже в предшественнике Z3 Play уже использовали технологию быстрой зарядки.

Эксперты сравнили новый Motorola Moto Z3 с предшественником Moto Z3 Play


Размеры экранов полностью повторяются на обеих моделях, тогда как и дизайн в большей степени сохранился прежним. Несмотря на то, что производитель анонсировал совершенно новую модификацию с перечнем улучшенных параметров, но на самом деле добиться индивидуальной модели так и не удалось. Несмотря на наличие определенных достоинств у новинки Motorola Moto Z3, предшественник все же выглядит достаточно достойно.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Вчера, 23:55
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