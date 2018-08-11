Эксперты сравнили новый Motorola Moto Z3 с предшественником Moto Z3 Play

По степени производительности важно отметить наличие на новой модификации процессора Snapdragon 835, тогда как более устаревший смартфон обладает весьма простым «сердцем» Snapdragon 636. Однако по остальным параметрам прослеживается идентичность. В частности, объем оперативной памяти в них составил 4 гигабайта, а встроенной везде 64 гигабайта. В обоих случаях смартфоны получили аккумулятор емкостью 3000 мАч. Даже в предшественнике Z3 Play уже использовали технологию быстрой зарядки.Размеры экранов полностью повторяются на обеих моделях, тогда как и дизайн в большей степени сохранился прежним. Несмотря на то, что производитель анонсировал совершенно новую модификацию с перечнем улучшенных параметров, но на самом деле добиться индивидуальной модели так и не удалось. Несмотря на наличие определенных достоинств у новинки Motorola Moto Z3, предшественник все же выглядит достаточно достойно.