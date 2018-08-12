Американские ученые создали дозиметр на основе бумаги, фольги и дрожжей

Разработчики поделились принципом, по которому работает их устройство. Они утверждают, что основным материалом являются дрожжи. Их наносят на датчик прибора воды. Там он начинают переработку глюкозы, в результате чего появляется углекислота. Она влияет на проводимость измерителя. После гибели части бактерий ученые исследуют дозу облучения, которую они получили. По бокам дозиметра наклеены специальные ленты из алюминиевой фольги и пергаментной бумаги.В рамках испытаний полученного прибора ученые взяли изотопы кобальт-60 и цезий-137. В конечном счете, было установлено, что дозиметр способен улавливать дозы ионизирующего излучения с величиной от 1 мрад.