Алексей Ягудин признался, что мечтает о третьей дочке

В недавнем интервью фигурист Ягудин рассказал, что не собирается останавливаться на двух детях. Он надеется, что третьим ребенком также, как и предыдущими, станет девочка. По словам Алексея, когда он смотрит на свою семью, внутри появляется теплота и он становится абсолютно счастливым, а домашний уют, который создала его супруга не передать простыми словами. Несмотря на то, что роды второй дочери были весьма сложными и малышка родилась раньше срока, Тотьмянина полностью поддерживает супруга.Татьяна рассказала, что медики несколько дней не могли остановить схватки и ей пришлось родить не в срок. После этого начались сильные осложнения, ведь первые шесть дней новорожденная не могла дышать самостоятельно. Тотьмянина не говорила об этом Ягудину, он узнал о случившемся намного позже. Многие пользователи Сети считают знаменитостей идеальной семьей, ведь спортсмены придерживаются одного мнения по поводу воспитания и количества своих детей.