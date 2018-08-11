Светлана Пермякова продемонстрировала новые снимки своей дочери

Пермякова под снимком, который выложила накануне, написала, что ее дочь растет и взрослеет, пожелав всем своим поклонникам «чудесного летнего дня». Публикация за сутки собрала свыше 13 тысяч лайков и около 260 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.Некоторые подписчики отметили, что ранее дочь актрисы была похожа на отца, однако сейчас копия звездной матери. Другие заявили, что, даже не зная автора поста, можно понять, чей он, и чья милая девочка на нем.