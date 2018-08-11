АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Светлана Пермякова продемонстрировала новые снимки своей дочери

Известная отечественная телеведущая и актриса Светлана Пермякова в своем аккаунте Instagram обнародовала новое фото, на котором запечатлена ее дочь. Фанаты артистки отметили, что девочка растет точной копией мамы.

Светлана Пермякова продемонстрировала новые снимки своей дочери


Пермякова под снимком, который выложила накануне, написала, что ее дочь растет и взрослеет, пожелав всем своим поклонникам «чудесного летнего дня». Публикация за сутки собрала свыше 13 тысяч лайков и около 260 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.

Светлана Пермякова продемонстрировала новые снимки своей дочери


Некоторые подписчики отметили, что ранее дочь актрисы была похожа на отца, однако сейчас копия звездной матери. Другие заявили, что, даже не зная автора поста, можно понять, чей он, и чья милая девочка на нем.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Ягудин признался, что мечтает о третьей
Астрономы раскрыли тайну появления спутника у
Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил
Светлана Пермякова продемонстрировала новые
NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe
После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены
Поклонники считают, что семье Таты и Валеры
Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны
В Китае женщина чуть не попала в ДТП после
Ученые создали искусственную огнестойкую
Киноленту "Безумный Макс" назвали лучшей
Принц Гарри вынужден поехать в Ботсвану без Меган
Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования
Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора,
Смартфоны Samsung продают на eBay с большой
По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является
В NASA разрабатывают робота для поиска
Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого
Hyundai возглавил российский топ популярных
Поклонники Волочковой осудили балерину за
Ученые назвали место для выживания людей в случае
Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые
Найдены следы столкновения Солнечной системы с
Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется
Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple
Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей
Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий
Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»
Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими
Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех
Просмотреть все новости