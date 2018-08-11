Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил на критику в Facebook

Трагедия, унёсшая жизнь нескольких человек, произошла в провинции, расположенной к югу от столицы Албании. По предварительным данным, преступление албанец мог совершить на почве имущественного спора. Молодой мужчина, после того как расстрелял своих родственников, сбежал с места преступления.Что примечательно, после этого он вышел в Сеть на свою страницу в Facebook, где ответил на оскорбления пользователей, которые назвали его «чудовищем». Албанец написал, что комментарии, подобного рода его раздражают. На данный момент страница злоумышленника недоступна, где он находится сейчас, не сообщается.