Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил на критику в Facebook
Албанец застрелил восемь членов своей семьи, ответив на критику в Facebook. В числе жертв 24-летнего злоумышленника оказалось двое детей.
Трагедия, унёсшая жизнь нескольких человек, произошла в провинции, расположенной к югу от столицы Албании. По предварительным данным, преступление албанец мог совершить на почве имущественного спора. Молодой мужчина, после того как расстрелял своих родственников, сбежал с места преступления.
Что примечательно, после этого он вышел в Сеть на свою страницу в Facebook, где ответил на оскорбления пользователей, которые назвали его «чудовищем». Албанец написал, что комментарии, подобного рода его раздражают. На данный момент страница злоумышленника недоступна, где он находится сейчас, не сообщается.
Трагедия, унёсшая жизнь нескольких человек, произошла в провинции, расположенной к югу от столицы Албании. По предварительным данным, преступление албанец мог совершить на почве имущественного спора. Молодой мужчина, после того как расстрелял своих родственников, сбежал с места преступления.
Что примечательно, после этого он вышел в Сеть на свою страницу в Facebook, где ответил на оскорбления пользователей, которые назвали его «чудовищем». Албанец написал, что комментарии, подобного рода его раздражают. На данный момент страница злоумышленника недоступна, где он находится сейчас, не сообщается.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 23:00