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Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил на критику в Facebook

Албанец застрелил восемь членов своей семьи, ответив на критику в Facebook. В числе жертв 24-летнего злоумышленника оказалось двое детей.

Трагедия, унёсшая жизнь нескольких человек, произошла в провинции, расположенной к югу от столицы Албании. По предварительным данным, преступление албанец мог совершить на почве имущественного спора. Молодой мужчина, после того как расстрелял своих родственников, сбежал с места преступления.

Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил на критику в Facebook


Что примечательно, после этого он вышел в Сеть на свою страницу в Facebook, где ответил на оскорбления пользователей, которые назвали его «чудовищем». Албанец написал, что комментарии, подобного рода его раздражают. На данный момент страница злоумышленника недоступна, где он находится сейчас, не сообщается.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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