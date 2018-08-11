Ученые создали искусственную огнестойкую древесину из полимеров

Шу-Хун Юй и его коллеги из Хэфэйской национальной лаборатории физических наук создали древесный материал, который отличается лишь иным составом, однако внешне практически не отличается от оригинала. Чтобы заменить лигнин из настоящего дерева пришлось использовать резольную и меламинформальдегидную смолу. В процессе создания огнеупорного дерева ученые перемешали водный раствор с одной из смол, уксусной кислотой и хитозаном. После смешивания раствор поместили в емкость с медным днищем. Ее охладили с помощью жидкого азота. В ходе застывания полимеры самостоятельно преобразовались в продолговатые формы, из которых состоит лигниновая матрица настоящего древесного материала. В рамках третьего этапа из полученного бруска специалисты удалили воду, а затем весь материал нагрели для окончательного затвердевания.В рамках испытаний полученных материалов удалось установить, что искусственное дерево обладает повышенной стойкостью к огню. Также оно имеет предел прочности в 45 мегапаскаль и модуль упругости в 700 мегапаскаль. Такие параметры практически сходятся с показателями образцов настоящей древесины.