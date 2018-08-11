Хейтеры смеются над входной дверью богатых Виктории Романец и Антона Гусева

«А что с вашей дверью? Блогерам плохо платят?», «Гусь пьяный клювом натер», «Это он не добежал до туалета, после порошков НЛ», «Собаки долго гоняли гуся по деревне, настигли на пороге, но он успел спрятаться, порвали только дверь», «Так обычно бывает, когда пыли много… дождь, потом ветер, и так постепенно нарастает грязь», - писали они в комментариях, которые Гусев потом предусмотрительно удалил.

Супруги не скрывают своей радости, ведь давно уже мечтали о покупке собственного жилья. Однако до переезда еще далеко, поскольку сейчас там полным ходом идет шикарный ремонт, на котором Вика и Антон не планируют экономить.Ну а пока они живут в съемном доме одного из коттеджных поселков под Москвой и ведут свой привычный образ жизни – ходят в рестораны, участвуют в фотосессиях, делают рекламу различных услуг и товаров в своих микроблогах, а также путешествуют.Тем не менее, подписчики подозревают, что если хозяин жилья, в котором сейчас обитают Романец и Гусев, увидит фотографию, опубликованную молодым человек несколько дней назад, то он обязательно заставит съехать таких безответственных жильцов.Все дело в том, что на снимке Антон позирует, сидя в своем автомобиле, а на заднем фоне виднеется металлическая входная дверь в их с Викой дом. Причем она находится в таком ужасном состоянии, что одни фолловеры тут же принялись интересоваться, что же с ней произошло, а другие – откровенно насмехаться над супругами, придумывая свои версии порчи двери.