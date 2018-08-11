В Китае женщина чуть не попала в ДТП после неожиданного взрыва смартфона

Женщина ехала за рулём автомобиля, а её смартфон лежал на приборной панели. Без каких-либо воздействий устройство задымилось, а потом загорелось. При этом китаянка не пострадала, однако очень сильно напугалась и стала кричать нечеловеческим голосом.Вест процесс возгорания Iphone 6 был зафиксирован на видеорегистратор, установленный в автомобиле. По словам специалистов, причиной взрыва стал некачественный аккумулятор, так как владелица смартфона сдавала его в ремонт в неавторизованный сервисный центр.[media=https://vod2ren.cdnvideo.ru/ren/2018/08.18/11.08.18/480x270_mp4_6911327689912765193.mp4]