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В Китае женщина чуть не попала в ДТП после неожиданного взрыва смартфона

В Китае женщина чуть не попала в ДТП после неожиданного взрыва смартфона. На оживлённой трассе в автомобиле у китаянки буквально на глазах воспламенился её Iphone 6.

Женщина ехала за рулём автомобиля, а её смартфон лежал на приборной панели. Без каких-либо воздействий устройство задымилось, а потом загорелось. При этом китаянка не пострадала, однако очень сильно напугалась и стала кричать нечеловеческим голосом.

В Китае женщина чуть не попала в ДТП после неожиданного взрыва смартфона


Вест процесс возгорания Iphone 6 был зафиксирован на видеорегистратор, установленный в автомобиле. По словам специалистов, причиной взрыва стал некачественный аккумулятор, так как владелица смартфона сдавала его в ремонт в неавторизованный сервисный центр.

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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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