Киноленту "Безумный Макс" назвали лучшей кинофраншизой

Кинофраншиза смогла на два балла обойти вселенную "Властелина колец". Также в пятёрку ТОП вошли ленты про Гарри Поттера, "Миссия невыполнима", "Звёздные войны". Фильмы были отобраны по среднему баллу, который был дан критиками для каждой картины. Агрегатором Metacritic учитывались только полнометражные работы, которые выходили в прокат в Соединённых Штатах. Вследствие этого телефильмы, а также сериалы в учёт не брались.В список вошли 62 популярные кинофраншизы. "Полицейская академия" и "Жажда смерти" оказались почти в конце рейтинга. Далее идёт "Приключения Эрнеста" и "Другой мир". На последнем месте значится "Горец".