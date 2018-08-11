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Астрономы раскрыли тайну появления спутника у Млечного Пути

В издании Science Alert появилась статья международной группы астрономов, собранных в США и Испании. В материале ученые объясняют феномен одного объекта под названием Segue 1, который считается карликовой сфероидальной галактикой. Ее особенность в том, что она является спутником Млечного Пути и специалисты решили понять, почему так случилось.

Астрономы раскрыли тайну появления спутника у Млечного Пути


Считается, что объект мог быть притянут гравитационным полем нашей галактики. Сама Segue 1 не очень яркая. Ее светимость достигает уровня излучения 300 Солнц. Такой показатель не очень характерен для шаровых скоплений. В этой маленькой галактике много старых светил, которые не имеют в своем составе большого количества металла. Это значит, что появился объект на ранних этапах развития Вселенной, когда звезды еще не синтезировали тяжелые элементы.

В конечном счете, ученые пришли к выводу, что Segue 1 была захвачена гравитацией Млечного Пути. Это случилось около восьми миллиардов лет назад. Согласно подсчетам специалистов, период вращения спутника вокруг нашей галактики составляет 600 млн. лет. Есть и другая гипотеза. Объект мог быть спутником другой крупной галактики, которая в свою очередь слилась с Млечным Путем.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 23:20
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