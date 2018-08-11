Принц Гарри вынужден поехать в Ботсвану без Меган Маркл

Ботсвана для пары имеет особое значение. Там Гарри и Меган в 2016 году провели третье свидание, и отпраздновали 36-летие Маркл. Тот факт, что принц собирается ехать без жены взволновал британцев. Причиной данной поездки является не отдых, а частная рабочая поездка.По официальной информации, принц едет в Африку для того, чтобы посетить ежегодное общее собрание по сохранению носорогов в стране, так как он является защитником данных животных. Меган решила во время отсутствия супруга не сидеть дома, а поехать в США. Таким образом, молодожены смогут завершить скопившиеся свои дела.