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Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования дня рождения сына

Накануне сыну Алсу исполнилось 2 года, по такому случаю фанаты ожидали, что певица опубликует фотографию Рафаэля, но этого не случилась. После рождения наследника звезда на время оставила сцену, но недавно она вернулась к творческой деятельности.

Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования дня рождения сына


С детского праздника Алсу опубликовала одну фотографию, на которой был запечатлён торт, испечённый для маленького именинника. Под фотографией певица написала: «Спасибо, что из всех семей на земле ты выбрал нашу». Подписчики надеялись, что звезда представит своего сына. Однако у певицы и её мужа на этот счёт своя жизненная позиция, они не будут знакомить Рафаэля с публикой, пока он сам этого не захочет.

Точно также знаменитость поступала и с дочерями Сафиной и Микеллой. Сейчас девочкам 11 и 10 лет они уже большие, поэтому мама делится их фотографиями на своей странице в соцсети. Певица берёт дочерей с собой на светские мероприятия, а также они снимаются для глянцевых журналов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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