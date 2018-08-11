Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования дня рождения сына

С детского праздника Алсу опубликовала одну фотографию, на которой был запечатлён торт, испечённый для маленького именинника. Под фотографией певица написала: «Спасибо, что из всех семей на земле ты выбрал нашу». Подписчики надеялись, что звезда представит своего сына. Однако у певицы и её мужа на этот счёт своя жизненная позиция, они не будут знакомить Рафаэля с публикой, пока он сам этого не захочет.Точно также знаменитость поступала и с дочерями Сафиной и Микеллой. Сейчас девочкам 11 и 10 лет они уже большие, поэтому мама делится их фотографиями на своей странице в соцсети. Певица берёт дочерей с собой на светские мероприятия, а также они снимаются для глянцевых журналов.