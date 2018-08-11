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После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли вдвое

После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли вдвое. Теперь знаменитые артисты берут за свои выступления примерно 700 тысяч рублей.

После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли вдвое

Раньше за свои выступления известные юмористы просили 350 - 500 тысяч рублей. Но сейчас у Петросяна и Степаненко появилось еще одно условие для работы - выступать по отдельности. Промоутеры говорят о том, что скандал с разводом принес знаменитостям сплошные плюсы, поскольку их популярность, как и вознаграждение за труд, значительно увеличилась. В 2017 году звездные супруги ездили по небольшим дворцам культуры, но не могли собирали там полный зал. Теперь организаторы концертов буквально «обрывают» телефоны артистов, а те уже планируют большой гастрольный тур.

После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли вдвое

Эксперты сообщают, что маленькие сборы ранее не были связаны с плохими выступлениями артистов – дело скорее всего в том, что у них появилось много конкурентов. В принципе российские зрители очень чувствительно относятся к разводам знаменитостей и Петросян со Степаненко не стали исключениями, многие стараются поддержать своих любимцев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:20
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