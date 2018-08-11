После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли вдвое

Раньше за свои выступления известные юмористы просили 350 - 500 тысяч рублей. Но сейчас у Петросяна и Степаненко появилось еще одно условие для работы - выступать по отдельности. Промоутеры говорят о том, что скандал с разводом принес знаменитостям сплошные плюсы, поскольку их популярность, как и вознаграждение за труд, значительно увеличилась. В 2017 году звездные супруги ездили по небольшим дворцам культуры, но не могли собирали там полный зал. Теперь организаторы концертов буквально «обрывают» телефоны артистов, а те уже планируют большой гастрольный тур.Эксперты сообщают, что маленькие сборы ранее не были связаны с плохими выступлениями артистов – дело скорее всего в том, что у них появилось много конкурентов. В принципе российские зрители очень чувствительно относятся к разводам знаменитостей и Петросян со Степаненко не стали исключениями, многие стараются поддержать своих любимцев.