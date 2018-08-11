Александра Артемова пожаловалась на сильные схватки

«Живот крутит до изнеможения. Спазм, как схватки, кидает в жар. Меня аж выкручивает и на 10-15 сек ничего не могу сделать. Может к врачу завтра? Или пройдет? Я думаю, это все от моего питания», - написала она.

Тем не менее время идет, а обрадовать своих подписчиков новостями о скором пополнении в их с Евгением Кузиным семье девушка не спешит. Вместо этого она вводит их в заблуждение, публикуя различные посты, в которых прослеживается тема беременности.Так, несколько дней назад Саша заявила, что испытывает жуткие боли в районе живота, очень похожие, по рассказам рожениц, на схватки.Многие поклонники посочувствовали Артемовой, порекомендовав несколько проверенных медикаментов, которые их спасают в аналогичных ситуациях. Однако были и те, кто решил, что девушка беременна и таким образом организм ей об этом сообщает.В любом случае подписчики советуют бывшей звезде телестройки обратиться к врачу, который поставит ей точный диагноз и назначит эффективное лечение.