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Александра Артемова пожаловалась на сильные схватки

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Артемову не первый месяц подозревают в беременности и хоть сама она всячески отрицает наличие интересного положения, все же не скрывает, что в ближайшем будущем мечтает стать мамой.

Тем не менее время идет, а обрадовать своих подписчиков новостями о скором пополнении в их с Евгением Кузиным семье девушка не спешит. Вместо этого она вводит их в заблуждение, публикуя различные посты, в которых прослеживается тема беременности.

Александра Артемова пожаловалась на сильные схватки

Так, несколько дней назад Саша заявила, что испытывает жуткие боли в районе живота, очень похожие, по рассказам рожениц, на схватки.

«Живот крутит до изнеможения. Спазм, как схватки, кидает в жар. Меня аж выкручивает и на 10-15 сек ничего не могу сделать. Может к врачу завтра? Или пройдет? Я думаю, это все от моего питания», - написала она.

Александра Артемова пожаловалась на сильные схватки

Многие поклонники посочувствовали Артемовой, порекомендовав несколько проверенных медикаментов, которые их спасают в аналогичных ситуациях. Однако были и те, кто решил, что девушка беременна и таким образом организм ей об этом сообщает.

В любом случае подписчики советуют бывшей звезде телестройки обратиться к врачу, который поставит ей точный диагноз и назначит эффективное лечение.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:03
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