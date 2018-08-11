В NASA разрабатывают робота для поиска микроорганизмов на других планетах Солнечной системы

По словам разработчиков, данный аппарат будет изучать полученные образцы почвы и грунта других планет с твердой поверхностью, а затем давать ответ касательно наличия жизни на них.Специалисты считают, что одноклеточная жизнь, которую называют археями, могла появиться на Земле в результате столкновения планеты с большим количеством комет и астероидов. Что касается объекта вроде Марса, то там астрономы тоже обнаружили следы бомбардировки. Вполне возможно наличие одноклеточной жизни и на других объектах Солнечной системы.Сотрудник NASA Мелисса Флойд утверждает, что в случае успешной разработки прототипа, инженеры создадут еще несколько экземпляров, а затем всех роботов разошлют по нашей системе планет. Только после полученных данных можно будет понять то, насколько правдивой является гипотеза ученых касательно зарождения жизни.