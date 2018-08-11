В NASA разрабатывают робота для поиска микроорганизмов на других планетах Солнечной системы
Представители американского агентства NASA работают над проектом по созданию робота, которому предстоит искать на планетах Солнечной системы микроорганизмы. Если догадки ученых касательно механизма зарождения жизни на Земле верны, то эта программа может дать необходимые результаты.
По словам разработчиков, данный аппарат будет изучать полученные образцы почвы и грунта других планет с твердой поверхностью, а затем давать ответ касательно наличия жизни на них.
Специалисты считают, что одноклеточная жизнь, которую называют археями, могла появиться на Земле в результате столкновения планеты с большим количеством комет и астероидов. Что касается объекта вроде Марса, то там астрономы тоже обнаружили следы бомбардировки. Вполне возможно наличие одноклеточной жизни и на других объектах Солнечной системы.
Сотрудник NASA Мелисса Флойд утверждает, что в случае успешной разработки прототипа, инженеры создадут еще несколько экземпляров, а затем всех роботов разошлют по нашей системе планет. Только после полученных данных можно будет понять то, насколько правдивой является гипотеза ученых касательно зарождения жизни.
По словам разработчиков, данный аппарат будет изучать полученные образцы почвы и грунта других планет с твердой поверхностью, а затем давать ответ касательно наличия жизни на них.
Специалисты считают, что одноклеточная жизнь, которую называют археями, могла появиться на Земле в результате столкновения планеты с большим количеством комет и астероидов. Что касается объекта вроде Марса, то там астрономы тоже обнаружили следы бомбардировки. Вполне возможно наличие одноклеточной жизни и на других объектах Солнечной системы.
Сотрудник NASA Мелисса Флойд утверждает, что в случае успешной разработки прототипа, инженеры создадут еще несколько экземпляров, а затем всех роботов разошлют по нашей системе планет. Только после полученных данных можно будет понять то, насколько правдивой является гипотеза ученых касательно зарождения жизни.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:20