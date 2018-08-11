АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

В NASA разрабатывают робота для поиска микроорганизмов на других планетах Солнечной системы

Представители американского агентства NASA работают над проектом по созданию робота, которому предстоит искать на планетах Солнечной системы микроорганизмы. Если догадки ученых касательно механизма зарождения жизни на Земле верны, то эта программа может дать необходимые результаты.

В NASA разрабатывают робота для поиска микроорганизмов на других планетах Солнечной системы


По словам разработчиков, данный аппарат будет изучать полученные образцы почвы и грунта других планет с твердой поверхностью, а затем давать ответ касательно наличия жизни на них.

Специалисты считают, что одноклеточная жизнь, которую называют археями, могла появиться на Земле в результате столкновения планеты с большим количеством комет и астероидов. Что касается объекта вроде Марса, то там астрономы тоже обнаружили следы бомбардировки. Вполне возможно наличие одноклеточной жизни и на других объектах Солнечной системы.

Сотрудник NASA Мелисса Флойд утверждает, что в случае успешной разработки прототипа, инженеры создадут еще несколько экземпляров, а затем всех роботов разошлют по нашей системе планет. Только после полученных данных можно будет понять то, насколько правдивой является гипотеза ученых касательно зарождения жизни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфоны Samsung продают на eBay с большой
По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является
В NASA разрабатывают робота для поиска
Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого
Hyundai возглавил российский топ популярных
Поклонники Волочковой осудили балерину за
Ученые назвали место для выживания людей в случае
Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые
Найдены следы столкновения Солнечной системы с
Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется
Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple
Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей
Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий
Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»
Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими
Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
Эксперты составили ТОП-8 лучших кроссоверов
Любовь Толкалина поделилась с поклонниками
Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области
Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого
Охотник за призраками рассказал об ужасах
Появились характеристики нового «бюджетного»
Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за
Хейтеры смеются над входной дверью богатых
В возвращающийся из Болгарии самолет с
В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут
Планету Нибиру заменила новая космическая убийца
Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит
Александра Артемова пожаловалась на сильные
Просмотреть все новости