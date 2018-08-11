Смартфоны Samsung продают на eBay с большой скидкой

Однако следует учесть, что столь выгодная стоимость распространяется только на тех покупателей, которые совершат сделку в период с 11 до 15 августа нынешнего года. Несмотря на то, что ранее никаких анонсов по поводу столь резкого снижения цен не поступало, однако продвинутые пользователи уже активно скупают понравившиеся модели смартфонов на eBay. Для получения скидки на устройства от Samsung необходимо лишь ввести код POPULAR в поле. Покупатель должен понимать, что сниженная цена касается лишь непосредственно самого лота, тогда как доставка и другие расходы оплачиваются в прежнем режиме.Единственным условием, которое должен соблюдать покупатель – это необходимость совершить покупку ценой не менее 25 долларов, тогда как и сэкономленная сумма не может превышать 50 долларов. К моменту начала акции уже прослеживается активность по покупке смартфонов Samsung, тогда как количество доступных устройств ограничено, а потому заинтересованные пользователи должны максимально быстро осуществить заказ понравившегося устройства.