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Смартфоны Samsung продают на eBay с большой скидкой

Сегодня стало известно о возможности приобрести новые смартфоны от Samsung с высокой скидкой, если осуществить покупку посредством магазина eBay. В частности, клиенты могут рассчитывать на выгоду до 15 процентов на любые модели, из числа предложенных на торговой площадке.

Однако следует учесть, что столь выгодная стоимость распространяется только на тех покупателей, которые совершат сделку в период с 11 до 15 августа нынешнего года. Несмотря на то, что ранее никаких анонсов по поводу столь резкого снижения цен не поступало, однако продвинутые пользователи уже активно скупают понравившиеся модели смартфонов на eBay. Для получения скидки на устройства от Samsung необходимо лишь ввести код POPULAR в поле. Покупатель должен понимать, что сниженная цена касается лишь непосредственно самого лота, тогда как доставка и другие расходы оплачиваются в прежнем режиме.

Смартфоны Samsung продают на eBay с большой скидкой


Единственным условием, которое должен соблюдать покупатель – это необходимость совершить покупку ценой не менее 25 долларов, тогда как и сэкономленная сумма не может превышать 50 долларов. К моменту начала акции уже прослеживается активность по покупке смартфонов Samsung, тогда как количество доступных устройств ограничено, а потому заинтересованные пользователи должны максимально быстро осуществить заказ понравившегося устройства.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:35
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