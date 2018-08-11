Появились слухи, что пластические хирурги отказались делать операции Саше Черно

Александра Черно никогда не скрывала, что не горит желанием заниматься своей фигурой и ее полностью удовлетворяет образ жизни и внешний вид, а на перезагрузку ее вынудило руководство телестройки. Девушка часто нарушала условия, неоднократно заявляя, что хочет все бросить, вот только ее тянули за уши, пока не стало понятно, что без пластики не обойтись.Черно дала отказ, но врачам удалось убедить ее в необходимости липосакции и изменения бюста, после чего она сдалась.Вот только по слухам, желающих сделать из Черно красавицу так и не нашлось. В Сети бытует мнение, что все пластические хирурги отказались делать пышной участнице «Дома-2» операции. Судя по всему, из-за несерьезности девушки, многие специалисты попросту не хотят портить свою репутацию.