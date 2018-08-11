Hyundai возглавил российский топ популярных кроссоверов

Вместе с тем, всего за первую половину 2018 года Hyundai повысили объем продаж своих кроссоверов на рынке РФ примерно на четверть, тем самым не оставив шанса остальным брендам приблизиться к лидирующей строчке. Всего за первые шесть месяцев на территории России продано порядка 336 тысяч внедорожников и кроссоверов. Эта цифра на 23 процента больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Таким образом, россияне показали огромный интерес к данному сегменту, не обращая внимания на седаны и универсалы.Именно Hyundai разошлись в количестве 47,3 тысяч кроссоверов, показав рост на 44 процента. Второе место в рейтинге заняли французские конкуренты Renault, набравшие лишь 37,5 процентов продаж. Однако и у них прослеживается рост на 10,4 процента. Третье место за японскими моделями Nissan, которых продали на территории России более 30,3 тысяч экземпляров. Вполне возможно, что до конца нынешнего года компании смогут порадовать новыми рекордами по уровню спроса на свою технику.