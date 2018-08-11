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Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора, празднует день рождения

Актёр Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора, празднует 11 августа день рождения. Ему исполнилось 35 лет.

Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора, празднует день рождения


Крис родился в Мельбурне. Первым шагом к успеху для актёра стало участие в австралийском популярном сериале «Соседи». После этого актёр получил премию австралийской академии кино, а также ТВ по версии «прорыв года». В его жизни в 2011 году произошел переломный момент. Режиссер блокбастера «Тор» выбрал актёра среди массы претендентов на главную роль. Так Крис стал «богом-молотобойцем». Премьера киноленты «Тор» прославила актера на весь мир.

Австралиец за 2 года пребывания в США покорил Голливуд, забравшись при этом на самую вершину славы. Хемсворт в 2012 году был номинирован на престижную кино-премию Британской академии кино, а также телевизионных искусств в номинации «Восходящая звезда».

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:45
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