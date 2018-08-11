Крис Хемсворт, сыгравший роль бога Тора, празднует день рождения

Крис родился в Мельбурне. Первым шагом к успеху для актёра стало участие в австралийском популярном сериале «Соседи». После этого актёр получил премию австралийской академии кино, а также ТВ по версии «прорыв года». В его жизни в 2011 году произошел переломный момент. Режиссер блокбастера «Тор» выбрал актёра среди массы претендентов на главную роль. Так Крис стал «богом-молотобойцем». Премьера киноленты «Тор» прославила актера на весь мир.Австралиец за 2 года пребывания в США покорил Голливуд, забравшись при этом на самую вершину славы. Хемсворт в 2012 году был номинирован на престижную кино-премию Британской академии кино, а также телевизионных искусств в номинации «Восходящая звезда».