Ученые назвали место для выживания людей в случае апокалипсиса

Нибиру способна нарушить траекторию движения Земли и, таким образом, выбросить ее за пределы Солнечной системы. Также она может уничтожить атмосферу нашей планеты. В ходе исследования эксперты смогли выяснить, что наибольший шанс на выживание есть у тех, кто будет находиться в Исландии. Эта страна обладает большим количеством геотермальных источников. Так как встреча с объектом вероятно нарушит температурный режим планеты, а именно снизит уровень столбика термометра, то такая местность могла бы стать отличным местом для выживания человека.Тем не менее, Исландия может ненадолго стать домом для человечества, которому придется придумывать новые способы выживания. В среде конспирологов принято считать, что правительствам многих стран уже известно о грядущей катастрофе, поэтому чиновники просто молчат, чтобы не нарушать стабильность в поведении общества.