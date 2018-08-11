Экс-участница «Дома-2» Кристина Ослина заявила, что ее засудили на шоу «Инстаграмщицы»

Кристина уверена, что она несомненно была лучшей, однако жюри ее засудили, и в эфире не появились сложнейшие задания, с которыми девушка справилась, а показали почти все неудачные моменты. Зачем это было сделано, Ослина не понимает. По ее словам, она была выставлена глупой блондинкой, хотя на самом деле это не так.Кохно также осталась не совсем довольна, и у нее на это имеются свои причины. В тот период, когда проходили съемки «Инстаграмщиц», папа Маши ушел из семьи. Девушке пришлось очень тяжело, так как она разрывалась между съемками и матерью, которой требовалась поддержка.