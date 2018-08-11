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Найдены следы столкновения Солнечной системы с крупной звездой

Стало известно, что астрономы смогли обнаружить следы давнего столкновения Солнечной системы с крупной звездой из другого звездного скопления. Сообщается, что это случилось в самом начале ее формирования.

Найдены следы столкновения Солнечной системы с крупной звездой


Данной информацией поделилась астроном Сюзанна Пфальцнер, которая является представителем института радиоастрономии в Бонне. По ее словам, пролет чужой звезды через Солнечную систему может объяснить некоторые необычные характеристики планет. Утверждается, что речь идет о таких объектах как Нептун и Уран. Их странные свойства могут быть объяснены соприкосновением с другим небесным телом.

Стоит отметить, что 4 года назад любитель астрономии Ральф Виктор Шульц открыл миру новую звезду под названием WISE J0720. Тогда специалисты занесли объект в список красных карликов. Позже удалось выяснить, что это светило, расположенное на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли примерно 70 тысяч лет назад пролетело очень близко возле центра планетарной системы. Это расстояние составило два световых года. Согласно гипотезе ученых, это явление могло изменить характеристики орбит маленьких планет и комет из облака Оорта.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:30
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