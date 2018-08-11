Ольга Бузова познакомила Дмитрия Тарасова с его «братом» - рэпером T-killah

«Нас Оля познакомила. Году в 2010-м мы были на каком-то мероприятии. Она говорит: «У меня есть парень, поехали, познакомишься». Мы приехали в ресторан, сидит Дима, сказал, что играет в «Локомотиве». Я говорю: «Круто». В итоге подружились», - вспомнил T-killah.

В частности, футболист должен быть бесконечно благодарен теледиве за то, что она в свое время познакомила его с Александром Тарасовым, более известному под творческим псевдонимом T-killah.Так, несколько дней назад рэпер дал небольшое интервью, в котором рассказал, после чего начал общаться с Димой и какие отношения их связывают сейчас.По его словам, после знакомства они с Димой стали очень плотно общались. Что именно на это повлияло он не знает, однако предполагает, что немалую роль сыграло то, что они однофамильцы.Рэпер отмечает, что они с Тарасовым настолько близко и давно общаются, что он действительно может назвать его не просто очень хорошим другом, а по-настоящему братом.T-killah признается, что очень благодарен Бузовой за то, что она в свое время познакомила его с футболистом, ведь если бы не она, то они так никогда бы и не встретились.Что касается самой Оли, то сейчас они с рэпером не общаются. В основном потому, что во время конфликта молодой человек принял сторону друга, а не ведущей.