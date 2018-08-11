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Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется 45 лет

11 августа 1973 года впервые зритель посмотрел «Семнадцать мгновений весны». Хоть это было 45 лет назад, однако впечатление от первого просмотра многие зрители помнят.

Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется 45 лет


Фильм снимался на протяжении трех лет. А. Лиознова оттачивала каждый сюжетный ход, каждую актёрскую реплику, вследствие чего сюжетная основа приобрела глубину. Этот сериал прославил писателя Юлиана Семёнова. Если бы не кинолента, то бойкий и плодовитый автор так и был бы на второстепенных литературных ролях. Реакция советского народа на ленту «Семнадцать мгновений весны» видна была по эмоциям генсека ЦК КПСС - Леонида Брежнева, который смотрел сериал на даче. Когда вышел фильм, генсек глядя на экран, начинал плакать. Леонид Ильич также восхищался подвигами радистки Кэт. Генсек лично позвонил Екатерине Градовой, которая сыграла данную роль. Чуть позже актрису наградили орденом «Знак Почёта». Государственную премию фильм не получил, так как её отдали киноленте «Бегство мистера Мак-Кинли». Однако через 45 лет «Мак-Кинли» забыли, а лента «Семнадцать мгновений весны» смогла войти в историю.

Имеет место ещё много блестящих актерских работ. К примеру, Леонид Броневой, сыгравший Мюллера, моментально стал знаменитостью. Вячеслав Тихонов, получивший от данного сериала многое, не мог вынести того, что Штирлиц к нему приклеился на всю жизнь. «Семнадцать мгновений» оказался одним из лучших фильмов СССР.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15
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