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Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий

В последнее время стало появляться много научных публикаций, которые посвящены скрытым опасностям на работе. Специалисты составили ТОП-5 профессий, которые ведут к возникновению онкологических заболеваний.

Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий

На первом месте - мастера маникюра. Казалось бы, данная профессия вполне безобидная, но она может закончиться для специалиста раковой опухолью. Дело тут в симбиозе токсичных паров различных лаков для ногтей и пыли. Вдыхая такие яды, мастер маникюра подвергается опасности. Исследователи рекомендуют им пользоваться медицинской маской. Следующее место досталось офисным сотрудникам. Для них риск представляет гиподинамия. Ведь, чем меньше человек двигается, тем больше у него шансов развить рак. Риски онкологии у работника, который сидит по несколько часов выше на 30%, нежели у тех, кто постоянно находится в движении. На третьем месте - парикмахеры. Данная профессия связана с химическими веществами, а некоторые виды красителей повышают риск развития рака молочной железы или мочевого пузыря.

Четвертое место заняли стюардессы. Виной этому высокая радиация во время полетов, которая может привести к онкологии матки, груди и органов ЖКТ. На последнем месте все профессии, связанные с ночными сменами. При нарушении режима сна, сбивается заложенный природой биологический ритм, что также увеличивает риск заболеть онкологическим заболеванием.

 
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Общество / Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:45
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