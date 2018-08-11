Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий

На первом месте - мастера маникюра. Казалось бы, данная профессия вполне безобидная, но она может закончиться для специалиста раковой опухолью. Дело тут в симбиозе токсичных паров различных лаков для ногтей и пыли. Вдыхая такие яды, мастер маникюра подвергается опасности. Исследователи рекомендуют им пользоваться медицинской маской. Следующее место досталось офисным сотрудникам. Для них риск представляет гиподинамия. Ведь, чем меньше человек двигается, тем больше у него шансов развить рак. Риски онкологии у работника, который сидит по несколько часов выше на 30%, нежели у тех, кто постоянно находится в движении. На третьем месте - парикмахеры. Данная профессия связана с химическими веществами, а некоторые виды красителей повышают риск развития рака молочной железы или мочевого пузыря.Четвертое место заняли стюардессы. Виной этому высокая радиация во время полетов, которая может привести к онкологии матки, груди и органов ЖКТ. На последнем месте все профессии, связанные с ночными сменами. При нарушении режима сна, сбивается заложенный природой биологический ритм, что также увеличивает риск заболеть онкологическим заболеванием.