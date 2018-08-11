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Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими признаниями о невесте и будущих детях

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко буквально несколько дней назад выступал в съемках шоу «На самом деле», где раскрыл некоторые из своих секретов ведущему Дмитрию Шепелеву.

Гости даже не могли подозревать, что маленький Саша Плющенко в столь юном возрасте уже обладает такими взрослыми планами на жизнь. Несмотря на то, что ребенку всего пять лет, однако мальчик уже рассказал о том, что у него есть невеста. Как и должно было случиться у сына фигуриста, знакомство со своей невестой у Саши проходило во время катания на катке. Маленький сын Плющенко не смог упустить момента и сделал предложение понравившейся девочке. Кроме того, ребенка удивил зрителей передачи «На самом деле» тем, что рассказал своей невесте о том, что когда они вырастут, то у них будут дети.

Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими признаниями о невесте и будущих детях


Также Саша Плющенко поделился с ведущим тем, что уже через 150 дней может состояться свадьба с маленькой невестой, однако это произойдет только в том случае, если он не передумает на ней жениться. Как ни странно, в столь юном возрасте Саша уже ранее имел невесту годом ранее, однако их «отношения» не смогли сложить столь удачно. Об этом ребенок признавался своей известной маме Яне Рудковской, которая всегда серьезно выслушивает любимого сына.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:35
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