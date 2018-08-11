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Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области Солнечной системы

Уфологи сообщили о том, что в окрестностях Солнечной системы был обнаружен огромный НЛО. По их словам, объект появился недалеко от крупной и яркой звезды. Специалисты утверждают, что по этому поводу не стоит доверять NASA, поскольку правды никто не сообщит.

Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области Солнечной системы


Отмечается, что неопознанный летающий объект был замечен с помощью аппарата SOHO STEREO. Его обычно используют за наблюдениями различных космических тел в пределах Солнечной системы. Как сообщают уфологии, НЛО двигался недалеко от Солнца. В качестве доказательства они предоставили видео. Специалисты советуют всем, кто относится к этой ситуации скептически, пересмотреть данную запись.



Известно, что с момента публикации видео количество просмотров перевалило за тысячу. В комментариях некоторые пользователи предположили, что пролетая мимо Солнца, пришельцы просто хотели получить немного энергии для своих кораблей. Что касается экспертов NASA, то они называют эти явления пылью или же дефектами сенсорной линзы аппарата SOHO STEREO.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:55
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