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Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое интересное положение

Меньше, чем полгода понадобилось участнику телепроекта «Дом-2» Александру Гобозову для того, чтобы определиться со спутницей жизни. Сейчас он не скрывает, что хочет побыстрее узаконить свои отношения с Ольгой Жариковой и мечтает о наследнике от нее.

В последние несколько недель пребывания в периметре в Сети активно ходили разговоры о том, что девушка беременна. Да и сама Оля не отрицала, что такое вполне может быть, после чего получила от ведущих тест, дабы убедиться в предположениях.

Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое интересное положение

Сейчас, когда Гобозов и Жарикова находятся за периметром, многочисленные поклонники продолжают думать, что экс-участница находится в интересном положении. А после нового видео, в котором возлюбленные сами подняли тему беременности, фанаты полагают, что Оля действительно может ждать ребенка.

Так, в опубликованном ролике, парочка ехала в машине, когда Саша вдруг спросил у Оли, почему она еще не беременна, на что та открыто заявила, что вполне может быть, что она уже находится в интересном положении.

Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое интересное положение

Дальше возлюбленные тему развивать не стали, оставив пользователей Сети в недоумении. Тем не менее, поздравлять Гобозова и Жарикову с будущим ребенком они не стали. Вместо этого подписчики поспешили напомнить, что мужчина до сих состоит в браке с Алианой Устиненко и его отношения с Олей, тем более беременной, выглядят очень странно.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:26
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