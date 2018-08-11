Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое интересное положение

В последние несколько недель пребывания в периметре в Сети активно ходили разговоры о том, что девушка беременна. Да и сама Оля не отрицала, что такое вполне может быть, после чего получила от ведущих тест, дабы убедиться в предположениях.Сейчас, когда Гобозов и Жарикова находятся за периметром, многочисленные поклонники продолжают думать, что экс-участница находится в интересном положении. А после нового видео, в котором возлюбленные сами подняли тему беременности, фанаты полагают, что Оля действительно может ждать ребенка.Так, в опубликованном ролике, парочка ехала в машине, когда Саша вдруг спросил у Оли, почему она еще не беременна, на что та открыто заявила, что вполне может быть, что она уже находится в интересном положении.Дальше возлюбленные тему развивать не стали, оставив пользователей Сети в недоумении. Тем не менее, поздравлять Гобозова и Жарикову с будущим ребенком они не стали. Вместо этого подписчики поспешили напомнить, что мужчина до сих состоит в браке с Алианой Устиненко и его отношения с Олей, тем более беременной, выглядят очень странно.