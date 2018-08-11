В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек

Представитель подмосковного главка МВД сообщил, что в Ступинском районе Подмосковья на шоссе А-108 смертельное ДТП забрало жизнь одного человека, при этом четверо людей получили травмы разной степени тяжести. Участниками массовой аварии являются шесть легковых машин и грузовик с полуприцепом.В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются правоохранительные органы. Сейчас на месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. На место также приехали бригады скорой помощи.