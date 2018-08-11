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Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»

Новый флагман Samsung Galaxy Note 9, несмотря на некоторое огорчение своими опциями, все же имеет то, чем можно привлечь не малое количество покупателей. Несмотря на то, что другие аналоги имеют аналогичный объем ПЗУ гб, однако южнокорейский флагман оказался более «доступным».

Эксперты сейчас высказывают различные предположения относительно того, почему производитель установил не столь завышенный ценник, как остальные конкуренты. Однако на данный момент наиболее логичным выводом значится то, что Samsung Galaxy Note 9 производят без определенного лимита, то есть количество выпущенных устройств хватит на всех желающих. Что качается аналогов, то подобные по технические параметрам смартфоны, обходятся на порядок дороже. К примеру, Huawei Mate RS Porsche Design производитель оценил в 2500 долларов. Еще одному китайскому флагману Oppo - Find X Lambordghini установили цену в 1500 долларов, но и это все же значительно дороже корейской новинки.

Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»


Преданные фанаты компании Samsung и ее гаджетов крайне огорчены тем, насколько утрачивают свои позиции новые устройства, которые к моменту выпуска уже не обладают уникальными возможностями и опциями.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:40
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