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Любовь Толкалина поделилась с поклонниками секретом счастья

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась со своими преданными поклонниками секретом счастья и рассказала, как ей удается поддерживать свою фигуру в норме.

Любовь Толкалина поделилась с поклонниками секретом счастья

Фанаты знаменитости особо отмечают, что после развода с режиссером Егором Кончаловским, она значительно похорошела и букварь светится от счастья. Любовь Толкалина не стала скрывать от поклонников, что с возрастом научилась радоваться даже мелочам, что делает ее весьма счастливым человеком. Своим секретом знаменитость поделилась с публикой.

Любовь Толкалина поделилась с поклонниками секретом счастья

Все дело в том, что будучи в Лондоне актриса сильно полюбила утренние пробежки, которые дают ей большой заряд энергии, хорошего настроения и благоприятно отражаются на фигуре Толкалиной. Подписчики актрисы поблагодарили ее за откровенность и напомнили, что с нетерпением ждут, когда знаменитость выполнит свое недавнее обещание и заведет отдельный аккаунт в социальной сети, на котором будет публиковать свои фотографии в стиле «ню». Ведь знаменитость очень любит весьма откровенные фотосессии.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00
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