Любовь Толкалина поделилась с поклонниками секретом счастья

Фанаты знаменитости особо отмечают, что после развода с режиссером Егором Кончаловским, она значительно похорошела и букварь светится от счастья. Любовь Толкалина не стала скрывать от поклонников, что с возрастом научилась радоваться даже мелочам, что делает ее весьма счастливым человеком. Своим секретом знаменитость поделилась с публикой.Все дело в том, что будучи в Лондоне актриса сильно полюбила утренние пробежки, которые дают ей большой заряд энергии, хорошего настроения и благоприятно отражаются на фигуре Толкалиной. Подписчики актрисы поблагодарили ее за откровенность и напомнили, что с нетерпением ждут, когда знаменитость выполнит свое недавнее обещание и заведет отдельный аккаунт в социальной сети, на котором будет публиковать свои фотографии в стиле «ню». Ведь знаменитость очень любит весьма откровенные фотосессии.