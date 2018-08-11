Эксперты составили ТОП-8 лучших кроссоверов стоимостью до 22 тысяч долларов

Возглавил ТОП кроссовер Kia Sportage, на европейском рынке данная модель пользуется особой популярностью. На второй строчке рейтинга расположился автомобиль Nissan X-Trail, имеющий достойные характеристики, при стоимости ниже 22 тысяч долларов. Замыкает тройку лидеров Ford Kuga в базовой комплектации.Четвёртую строчку в ТОПе занимает Renault Duster, стоимость минимальной комплектации этого автомобиля составляет менее 16 тысяч долларов. На пятом месте Nissan Qashqai, его цена стартует от 19,1 тысячи долларов. На шестой позиции рейтинга расположился Suzuki SX4, на седьмой – Suzuki Vitara, а на восьмой – Renault Kadjar.