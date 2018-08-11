Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого мутанта

Существо обнаружили в провинции Кьензянг. Сначала местные жители находку приняли за ветвящееся растение, но через время заметили, что она имеет множество извивающихся щупалец. Очевидцы отмечают, что по внешнему виду особь имела вид червя с хвостом крысы. Они сняли чудовище на камеру, и для подтверждения своих слов данную запись выложили в интернет.Местные жители утверждают, что в этих краях ничего подобного никогда не видели. Монстр, которого выбросило из морских глубин, местное население привёл в ужас. Учёные не могут объяснить появление этого создания во Вьетнаме. Ранее сообщалось, что на Карибах туристы запечатлели на камеру рыбу, имеющую морду лошади. Некоторые интернет-пользователи усомнились в подлинности фотографий.