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Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого мутанта

Во Вьетнаме из морских глубин на берег выбросило монстра с мерзкими щупальцами. Мутант привёл местное население в ужас.

Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого мутанта


Существо обнаружили в провинции Кьензянг. Сначала местные жители находку приняли за ветвящееся растение, но через время заметили, что она имеет множество извивающихся щупалец. Очевидцы отмечают, что по внешнему виду особь имела вид червя с хвостом крысы. Они сняли чудовище на камеру, и для подтверждения своих слов данную запись выложили в интернет.



Местные жители утверждают, что в этих краях ничего подобного никогда не видели. Монстр, которого выбросило из морских глубин, местное население привёл в ужас. Учёные не могут объяснить появление этого создания во Вьетнаме. Ранее сообщалось, что на Карибах туристы запечатлели на камеру рыбу, имеющую морду лошади. Некоторые интернет-пользователи усомнились в подлинности фотографий.

 
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В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45
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