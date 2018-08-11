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Учёный: Земной мир является матрицей, созданной сверхразумными существами

Наш мир является матрицей, созданной сверхразумными существами. Так считает философ и директор оксфордского Института - Ник Бостром.

Учёный: Земной мир является матрицей, созданной сверхразумными существами


По мнению философа "неидеальные люди" в будущем могут соединиться с современной системой, стать сверхразумом. Население Земли в данном случае сможет держать под контролем компьютерную программу существования современного живого мира. По словам Ника Бострома, в данной Вселенной всё развивается. Людям в данном случае также не следует стоять на месте. Быстром считает, что наш мир является матрицей, которую создали сверхразумные существа. Такими вскоре могут стать будущие поколения, однако для этого нужны ресурсы, которые пока отсутствуют на Земле. Согласно предположению философа, авторами матрицы могут запускаться определенные процессы для решения текущих задач, возникающих у каждого человека. При этом симуляция может закончиться абсолютно по-разному. В свою очередь это может быть специально подготовленный Апокалипсис либо "сбой системы".

По мнению Бострома, матрица также существовала в древние времена. Однако тогда она была базовой, а также примитивной. На сегодняшний день развитие технологий позволяет в систему внедрять разработки, которые выстраивают более сложные программы. Он считает, что при помощи нанотехнологий сверхразум управляет человечеством. Люди не могут пока постигнуть процесс работы сверхсистем.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:24
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