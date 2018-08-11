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Планету Нибиру заменила новая космическая убийца Земли

Цивилизация шумеров оставила много древних текстов о дальнейшей судьбе человечества, которые сейчас пытаются расшифровать ученые. Некоторые эксперты считают, что планету Нибиру заменила новая космическая убийца Земли, упомянутая в материалах исчезнувшего народа.

Пока самым авторитетным исследователем в данном направлении остается Захария Ситчин, хотя лингвисты пытаются критиковать его переводы, подвергая сомнению опубликованную информацию. Сейчас аналитики имеют сведения о громадной внеземной глыбе, способной уничтожить человечество за минуты. Пока мнения специалистов в данном вопросе разделились, потому что некоторые особы ожидают вторжение пришельцев вместе с этим небесным телом.

Планету Нибиру заменила новая космическая убийца Земли


Историки не сомневаются, что Нибиру уже рассыпалась на части после длительного путешествия по просторам галактик, а современные исследователи предупреждают землян о событиях 14-15 августа. Древние писания упоминают о пирамиде горной гряды Сундуки в Хакассии, где хранится ДНК и инкарнационная матрица рептилоидных гуманоидов. Отсюда к людям выйдут внеземные существа, способные сделать их рабами.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:35
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