Планету Нибиру заменила новая космическая убийца Земли

Пока самым авторитетным исследователем в данном направлении остается Захария Ситчин, хотя лингвисты пытаются критиковать его переводы, подвергая сомнению опубликованную информацию. Сейчас аналитики имеют сведения о громадной внеземной глыбе, способной уничтожить человечество за минуты. Пока мнения специалистов в данном вопросе разделились, потому что некоторые особы ожидают вторжение пришельцев вместе с этим небесным телом.Историки не сомневаются, что Нибиру уже рассыпалась на части после длительного путешествия по просторам галактик, а современные исследователи предупреждают землян о событиях 14-15 августа. Древние писания упоминают о пирамиде горной гряды Сундуки в Хакассии, где хранится ДНК и инкарнационная матрица рептилоидных гуманоидов. Отсюда к людям выйдут внеземные существа, способные сделать их рабами.