В возвращающийся из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния

Командир российского самолета Boeing 737 заподозрил, что во время полета в лайнер попала молния. Приземлившись в Москве, он попросил техников осмотреть конструкцию самолета. Авиатехники сразу обнаружили характерные следы, оставленные молнией на крыле самолета. Вследствие удара обуглились заклепки, и элементы конструкции крыла. Самолет вернётся в строй только после тщательной проверки, а также оценки его безопасной эксплуатации. Лайнер выполнял рейс из Бургаса. На борту самолета были туристы, которые возвращались с отдыха домой.Стоит отметить, что в июле молния попала в "Боинг", который возвращался в Москву из Берлина. Невзирая на инцидент, лайнер благополучно приземлился в аэропорту "Внуково". После осмотра самолета выяснилось, что некоторые элементы правого крыла и фюзеляжа обуглились.