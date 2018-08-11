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В возвращающийся из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния

В самолет, в котором находились российские туристы, возвращающиеся из Болгарии, попала молния. Огненный шар повредил крыло "Боинга".

В возвращающийся из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния


Командир российского самолета Boeing 737 заподозрил, что во время полета в лайнер попала молния. Приземлившись в Москве, он попросил техников осмотреть конструкцию самолета. Авиатехники сразу обнаружили характерные следы, оставленные молнией на крыле самолета. Вследствие удара обуглились заклепки, и элементы конструкции крыла. Самолет вернётся в строй только после тщательной проверки, а также оценки его безопасной эксплуатации. Лайнер выполнял рейс из Бургаса. На борту самолета были туристы, которые возвращались с отдыха домой.

Стоит отметить, что в июле молния попала в "Боинг", который возвращался в Москву из Берлина. Невзирая на инцидент, лайнер благополучно приземлился в аэропорту "Внуково". После осмотра самолета выяснилось, что некоторые элементы правого крыла и фюзеляжа обуглились.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50
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