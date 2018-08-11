Появились характеристики нового «бюджетного» BlackBerry KEY2 LE

Несмотря на то, что производитель здесь представил аккумулятор с меньшей емкостью, чем в полной версии, однако размер дисплея и его разрешение ничем не отличается от «старшего брата». Ряд экспертов поспешили отметить, что данная модель BlackBerry во многом повторяет достоинства дорогой комплектации, однако здесь все же корпус выполнен из пластика. Кроме того, клавиатура несколько смещена в сторону, чего нельзя сказать о полной модификации. По техническим критериям следует выделить наличие многоядерного процессора Snapdragon 636, а также объем оперативной памяти в размере 4 гигабайт. Для постоянной памяти производитель установить здесь 32 гигабайта.Если в полной модификации BlackBerry KEY2 объем аккумулятора составлял 3500 мАч, то здесь этот показатель уменьшен до 3000 мАч. Но даже при таких параметрах новинка имеет достаточные шансы на высокие продажи, так как стоимость устройства во многом меньше, чем первоначальная версия. Размер дисплея новинки составил 4,5 дюйма, что позволит с легкостью пользоваться все доступными опциями нового гаджета.