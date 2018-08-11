Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за какие деньги
Лайма Вайкуле заявила, что в Крым она ни за какие деньги не поедет. Перед выступлением в Одессе украинские журналисты спросили у певицы о полуострове, она ответила, что концерты там проводить не намерена.
Звезда рассказала, что наблюдает за мировыми политическими событиями и на территории бывшего СНГ. Однако она отметила, что провокационные разговоры вести не собирается, а тем более рассуждать на темы, в которых экспертом не является.
Тогда украинский журналист у Лаймы Вайкуле поинтересовался, не планирует ли она давать концерт в Крыму. Певица сразу же «раскусила» подвох, ответив, что она далека от политической сферы, но на полуостров не поедет, какие бы гонорары ей не давали. Стоит отметить, что звезде уже неоднократно приходилось ставить на место дерзких представителей СМИ.
Звезда рассказала, что наблюдает за мировыми политическими событиями и на территории бывшего СНГ. Однако она отметила, что провокационные разговоры вести не собирается, а тем более рассуждать на темы, в которых экспертом не является.
Тогда украинский журналист у Лаймы Вайкуле поинтересовался, не планирует ли она давать концерт в Крыму. Певица сразу же «раскусила» подвох, ответив, что она далека от политической сферы, но на полуостров не поедет, какие бы гонорары ей не давали. Стоит отметить, что звезде уже неоднократно приходилось ставить на место дерзких представителей СМИ.