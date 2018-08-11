Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за какие деньги

Звезда рассказала, что наблюдает за мировыми политическими событиями и на территории бывшего СНГ. Однако она отметила, что провокационные разговоры вести не собирается, а тем более рассуждать на темы, в которых экспертом не является.Тогда украинский журналист у Лаймы Вайкуле поинтересовался, не планирует ли она давать концерт в Крыму. Певица сразу же «раскусила» подвох, ответив, что она далека от политической сферы, но на полуостров не поедет, какие бы гонорары ей не давали. Стоит отметить, что звезде уже неоднократно приходилось ставить на место дерзких представителей СМИ.