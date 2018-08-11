Охотник за призраками рассказал об ужасах использования доски Уиджи

Исследователи паранормальных явлений и охотники на ведьм уже давно заметили, что спиритические доски Уиджи имеют мистические возможности. Ещё в конце XIX века эта игра имела неоднозначную репутацию, так как те, кто столкнулся с такой забавой, называли ее самым худшим опытом за всю свою жизнь. Одним из очевидцев был Барри Гай - популярный британский охотник за призраками. Впервые со спиритическими сеансами мужчина столкнулся в юности. Тогда он очень хотел узнать, на что способна доска Уиджи. Гай рассказал, что общение с духом, который был вызван посредством этого предмета, было непродолжительным и ничем необычным не запомнилось. Однако, незримый демон несколько лет преследовал Барри.По его мнению, спиритические доски опасны, потому что могут открывать портал в потусторонний мир, а также выпускать на волю ужасных существ. В некоторых случаях действительно можно пообщаться с миролюбивым духом родственника, однако иногда последствия использования доски Уиджи могут быть просто кошмарными.