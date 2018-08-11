Охотник за призраками рассказал об ужасах использования доски Уиджи
Охотник за призраками поведал об ужасах во время использования доски Уиджи. Он заявил, что на первый взгляд невинная игра может превратить жизнь в настоящий кошмар.
Исследователи паранормальных явлений и охотники на ведьм уже давно заметили, что спиритические доски Уиджи имеют мистические возможности. Ещё в конце XIX века эта игра имела неоднозначную репутацию, так как те, кто столкнулся с такой забавой, называли ее самым худшим опытом за всю свою жизнь. Одним из очевидцев был Барри Гай - популярный британский охотник за призраками. Впервые со спиритическими сеансами мужчина столкнулся в юности. Тогда он очень хотел узнать, на что способна доска Уиджи. Гай рассказал, что общение с духом, который был вызван посредством этого предмета, было непродолжительным и ничем необычным не запомнилось. Однако, незримый демон несколько лет преследовал Барри.
По его мнению, спиритические доски опасны, потому что могут открывать портал в потусторонний мир, а также выпускать на волю ужасных существ. В некоторых случаях действительно можно пообщаться с миролюбивым духом родственника, однако иногда последствия использования доски Уиджи могут быть просто кошмарными.
Исследователи паранормальных явлений и охотники на ведьм уже давно заметили, что спиритические доски Уиджи имеют мистические возможности. Ещё в конце XIX века эта игра имела неоднозначную репутацию, так как те, кто столкнулся с такой забавой, называли ее самым худшим опытом за всю свою жизнь. Одним из очевидцев был Барри Гай - популярный британский охотник за призраками. Впервые со спиритическими сеансами мужчина столкнулся в юности. Тогда он очень хотел узнать, на что способна доска Уиджи. Гай рассказал, что общение с духом, который был вызван посредством этого предмета, было непродолжительным и ничем необычным не запомнилось. Однако, незримый демон несколько лет преследовал Барри.
По его мнению, спиритические доски опасны, потому что могут открывать портал в потусторонний мир, а также выпускать на волю ужасных существ. В некоторых случаях действительно можно пообщаться с миролюбивым духом родственника, однако иногда последствия использования доски Уиджи могут быть просто кошмарными.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30