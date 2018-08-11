АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Охотник за призраками рассказал об ужасах использования доски Уиджи

Охотник за призраками поведал об ужасах во время использования доски Уиджи. Он заявил, что на первый взгляд невинная игра может превратить жизнь в настоящий кошмар.

Охотник за призраками рассказал об ужасах использования доски Уиджи


Исследователи паранормальных явлений и охотники на ведьм уже давно заметили, что спиритические доски Уиджи имеют мистические возможности. Ещё в конце XIX века эта игра имела неоднозначную репутацию, так как те, кто столкнулся с такой забавой, называли ее самым худшим опытом за всю свою жизнь. Одним из очевидцев был Барри Гай - популярный британский охотник за призраками. Впервые со спиритическими сеансами мужчина столкнулся в юности. Тогда он очень хотел узнать, на что способна доска Уиджи. Гай рассказал, что общение с духом, который был вызван посредством этого предмета, было непродолжительным и ничем необычным не запомнилось. Однако, незримый демон несколько лет преследовал Барри.

По его мнению, спиритические доски опасны, потому что могут открывать портал в потусторонний мир, а также выпускать на волю ужасных существ. В некоторых случаях действительно можно пообщаться с миролюбивым духом родственника, однако иногда последствия использования доски Уиджи могут быть просто кошмарными.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Охотник за призраками рассказал об ужасах
Появились характеристики нового «бюджетного»
Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за
Хейтеры смеются над входной дверью богатых
В возвращающийся из Болгарии самолет с
В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут
Планету Нибиру заменила новая космическая убийца
Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит
Александра Артемова пожаловалась на сильные
Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком
Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за
НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру
Появились слухи, что пластические хирурги
Экс-участница «Дома-2» Кристина Ослина заявила,
В Сети появился видеотизер Oppo F9 Pro с
На Android Q и iOS 13 появятся новые эмодзи
Ольга Бузова познакомила Дмитрия Тарасова с его
Жизнь в однокомнатных квартирах может стать
Анонсирована официальная презентация девайсов из
Ранний диабет первого типа почти на 20 лет
Эксперты сравнили достоинства смартфонов Lenovo
В США 29-летний парень угнал и разбил самолет из
Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое
Учёный: Земной мир является матрицей, созданной
Дочка Кристины Асмус растет копией своей мамы
Ученые: Разнообразие продуктов может негативно
Ученые определили самое быстрое существо на Земле
Звезда Трампа на голливудской Аллее славы
Сдержанные и короткие сообщения обеспечат успех
Поцелуй Шнурова и Акиньшиной вызвал вопрос у
Просмотреть все новости