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Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит

Представители компании Ford в России отметили, что половина всех продаваемых транспортных средств данного бренда, оформляются при заключении кредитного договора.

Несмотря на то, что большинство из автомобилей данной марки не относятся к числу дорогостоящих моделей, однако следует учесть, что это не становится аргументом для того, чтобы оформлять машину за наличные, без пользования услугами банковских кредитов. В свою очередь, среди всех проданных в текущем году автомобилей Ford, наиболее привлекательными для россиян становятся Ford Focus и Ford Kuga. Компания предоставляет довольно расширенные условия для желающих приобрести в кредит, предложив программы «Семейный автомобиль», а также «Первый автомобиль».

Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит


Несмотря на то, что ситуация с экономикой во многом не восстановилась в лучшую сторону, однако это нисколько не помешало более 25,6 тысячам автомобилей найти своих новых владельцев. Кроме того, если сравнивать с аналогичным промежутком прошлого года, то теперь россияне активнее покупают Ford на 17 процентов. Вполне вероятно, что к концу 2018 года рост продаж у американского бренда выразится в еще большую разницу с прошлыми показателями.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:20
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