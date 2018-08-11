Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком на шикарной яхте в Instagram

Сейчас звезда вместе с семьёй плавает на роскошной яхте, поэтому на последних снимках Яна позирует на великолепном судне. На одной из последних фотографиях знаменитость позирует в шикарном брендовом наряде белого цвета, сидя на лестнице, на заднем фоне открывается вечерний морской пейзаж. Дополняют образ босоножки и сумочка.Данная фотография за считанные минуты набрала большое количество «лайков». В комментариях поклонники засыпали Рудковскую комплиментами, отмечая её красоту. Однако нашлись и такие злопыхатели, которые назвали продюсера манекеном в витрине, указав на слишком длинные ноги. Другие же фанаты мгновенно отреагировали, отмечая, что с этой частью тела у Яны как раз всё в порядке.