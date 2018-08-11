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Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком на шикарной яхте в Instagram

Яна Рудковская отдыхает на севере Сардинии на фешенебельном курорте. На своей странице в Instagram продюсер делится с подписчиками фотографиями, как она проводит свой отпуск, вызывающими зависть у многих людей.

Сейчас звезда вместе с семьёй плавает на роскошной яхте, поэтому на последних снимках Яна позирует на великолепном судне. На одной из последних фотографиях знаменитость позирует в шикарном брендовом наряде белого цвета, сидя на лестнице, на заднем фоне открывается вечерний морской пейзаж. Дополняют образ босоножки и сумочка.

Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком на шикарной яхте в Instagram


Данная фотография за считанные минуты набрала большое количество «лайков». В комментариях поклонники засыпали Рудковскую комплиментами, отмечая её красоту. Однако нашлись и такие злопыхатели, которые назвали продюсера манекеном в витрине, указав на слишком длинные ноги. Другие же фанаты мгновенно отреагировали, отмечая, что с этой частью тела у Яны как раз всё в порядке.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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