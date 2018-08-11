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НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру жителем Техаса

В последнее время американцы озадачены массовыми визитами пришельцев, замеченных на территории страны. Сейчас очередной НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру жителем Техаса.

НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру жителем Техаса


Автор опубликовал сюжет в сетях, отметив, что долго наблюдал за полетом объекта, прежде чем сделать окончательные выводы. Сначала мужчина подумал о дроне или воздушном транспорте, но потом изменил мнение, потому что внеземной корабль гуманоидов совершал маневры на большой скорости и имел внушительные размеры.



Пользователи сразу стали вспоминать о НЛО в Бирмингеме. Тогда он напугал британцев, а также полностью походил на своего нынешнего собрата. Пока ученые не комментируют информацию, а исследователи продолжают говорить о нашествии гостей из космоса на планету.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:45
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