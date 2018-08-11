НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру жителем Техаса

Автор опубликовал сюжет в сетях, отметив, что долго наблюдал за полетом объекта, прежде чем сделать окончательные выводы. Сначала мужчина подумал о дроне или воздушном транспорте, но потом изменил мнение, потому что внеземной корабль гуманоидов совершал маневры на большой скорости и имел внушительные размеры.Пользователи сразу стали вспоминать о НЛО в Бирмингеме. Тогда он напугал британцев, а также полностью походил на своего нынешнего собрата. Пока ученые не комментируют информацию, а исследователи продолжают говорить о нашествии гостей из космоса на планету.