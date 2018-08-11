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Департамент образования Москвы проанализирует мнение учителей для обучения успешных выпускников

Результаты опроса педагогов тщательно проанализируют профессионалы Департамента образования Москвы и специалисты в сфере обучения для выработки дальнейших рекомендаций.
Департамент образования Москвы проанализирует мнение учителей для обучения успешных выпускников

Исследование опыта проводилось среди преподавателей, проходящих программу «Школа будущего директора». Специалисты отвечали на два основных вопроса: определяли конкретные умения, навыки, особенности характера, полученные в детстве, которые помогли найти свой жизненный путь. Второй опросник касался выбора из этих навыков и качеств тех, что были получены и сформированы в процессе обучения в школе. На основе анализа этих данных будут сделаны выводы и рекомендации для дальнейших направлений работы. Как отметил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, в этом отношении важно понять, чему именно надо учить современных детей. Основной посыл - как вышедшие из-за школьных парт смогут применить эти знания в жизни, пори выборе профессии, при построении карьеры. «По результатам двух опросов мы получаем изумительный материал, на его базе можно сделать очень серьезные выводы и сформировать предложения», - подчеркнул Исаак Калина. Одна из целей – выяснить, какими дополнительными методами школа сможет оперировать, чтобы ученики были успешными в их дальнейшей жизни, вне школьных стен.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:26
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