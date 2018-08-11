Департамент образования Москвы проанализирует мнение учителей для обучения успешных выпускников

Исследование опыта проводилось среди преподавателей, проходящих программу «Школа будущего директора». Специалисты отвечали на два основных вопроса: определяли конкретные умения, навыки, особенности характера, полученные в детстве, которые помогли найти свой жизненный путь. Второй опросник касался выбора из этих навыков и качеств тех, что были получены и сформированы в процессе обучения в школе. На основе анализа этих данных будут сделаны выводы и рекомендации для дальнейших направлений работы. Как отметил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, в этом отношении важно понять, чему именно надо учить современных детей. Основной посыл - как вышедшие из-за школьных парт смогут применить эти знания в жизни, пори выборе профессии, при построении карьеры. «По результатам двух опросов мы получаем изумительный материал, на его базе можно сделать очень серьезные выводы и сформировать предложения», - подчеркнул Исаак Калина. Одна из целей – выяснить, какими дополнительными методами школа сможет оперировать, чтобы ученики были успешными в их дальнейшей жизни, вне школьных стен.