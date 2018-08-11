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На Android Q и iOS 13 появятся новые эмодзи

Сегодня стало известно, что на платформах Android Q и iOS 13 появятся новые эмодзи, которые имеют непосредственное отношение к существующим расовым принадлежностям людей. Разработчики уверены в правильности данной политики.

В частности, в компании Unicode Consortium подтвердили, что отсутствие смайлов, которые бы имели отношение к чернокожим людям, крайне негативно проявляется на пользователях, которые бы хотели иметь такие эмодзи. Несмотря на то, что ранее уже предпринимались попытки вовлечь подобного рода смайлы, однако в самом последнем обновлении добавили и однополые пары эмодзи, с соответствующими изменениями на цвете кожи. Пользователи долгое время стараются высказывать мнение по поводу однополых эмодзи, однако в компании наотрез отказываются удалять такие смайлы.

На Android Q и iOS 13 появятся новые эмодзи


С появлением обновленных версий операционных систем новый пакет Emoji 12.0 будет включен по-умолчанию. Разработчики поспешили порадовать своих пользователей тем, что в новом пакете также предусмотрены и другие смайлы, количество которых составляет 170 единиц. В дальнейшем пользователи смогут и самостоятельно собирать коллекцию смайлов, которыми приходится пользоваться максимально часто.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:25
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