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В Сети появился видеотизер Oppo F9 Pro с уникальным вырезом

В Сеть выложили первый тизер со смартфоном Oppo F9 Pro, он получит уникальный вырез в верхней части экрана. Производители решили отказаться от большой «моноброви», наделив устройство округлой точкой с камерой, датчиком приближения и переговорным динамиком.

Главной инновацией смартфона стал экран Waterdrop Screen, благодаря которому улучшится цветопередача на солнце. Также гаджет имеет аналог 3D-Touch, это позволяет на один клик назначить несколько значений. Устройство имеет 4 гигабайта оперативной памяти, а о его процессоре ничего не известно.

В Сети появился видеотизер Oppo F9 Pro с уникальным вырезом


Сзади у Oppo F9 Pro встроен сканер отпечатков пальцев. В число особенностей смартфона входит система VOOC Flash Charge, восстанавливающая заряд аккумулятора за 30 минут, а также она распределяет энергию в экстренных случаях. Информация о стоимости смартфона и дате презентации пока отсутствует.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 15:35
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