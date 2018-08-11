В Сети появился видеотизер Oppo F9 Pro с уникальным вырезом
В Сеть выложили первый тизер со смартфоном Oppo F9 Pro, он получит уникальный вырез в верхней части экрана. Производители решили отказаться от большой «моноброви», наделив устройство округлой точкой с камерой, датчиком приближения и переговорным динамиком.
Главной инновацией смартфона стал экран Waterdrop Screen, благодаря которому улучшится цветопередача на солнце. Также гаджет имеет аналог 3D-Touch, это позволяет на один клик назначить несколько значений. Устройство имеет 4 гигабайта оперативной памяти, а о его процессоре ничего не известно.
Сзади у Oppo F9 Pro встроен сканер отпечатков пальцев. В число особенностей смартфона входит система VOOC Flash Charge, восстанавливающая заряд аккумулятора за 30 минут, а также она распределяет энергию в экстренных случаях. Информация о стоимости смартфона и дате презентации пока отсутствует.
Главной инновацией смартфона стал экран Waterdrop Screen, благодаря которому улучшится цветопередача на солнце. Также гаджет имеет аналог 3D-Touch, это позволяет на один клик назначить несколько значений. Устройство имеет 4 гигабайта оперативной памяти, а о его процессоре ничего не известно.
Сзади у Oppo F9 Pro встроен сканер отпечатков пальцев. В число особенностей смартфона входит система VOOC Flash Charge, восстанавливающая заряд аккумулятора за 30 минут, а также она распределяет энергию в экстренных случаях. Информация о стоимости смартфона и дате презентации пока отсутствует.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 15:35